Часть людей, которые не хотят эвакуироваться из Донецкой области, "лояльно относятся к противнику".



Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, темпы эвакуации гражданского населения в Донецкой области являются невысокими. Ежедневно удается вывезти до 300-350 человек. Всего в Донецкой области остаются около 340 тысяч жителей, сообщил Кириленко.

"Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относятся к противнику, но этим, поверьте, мы тоже занимаемся и занимаются правоохранительные органы. И мотивы некоторых из них нам тоже известны", - объяснил губернатор.

Кириленко анонсировал "более жесткие и настойчивые меры" для проведения эвакуации.

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