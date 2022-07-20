Украинские военные ведут инженерные работы на острове Змеиный, над которым восстановили контроль 7 июля. Об этом сообщает ГУР Минобороны.

На Змеином, в частности, исследованы укрепления, проведены работы по разминированию, обнаружено оборудование противника - ПЗРК, системы наведения, документы.

"Кроме того, найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации", - сообщили в ГУР.

Ранее в Генштабе раскрыли подробности операции по восстановлению контроля над островом Змеиный.

Как писала "Страна", после освобождения острова Украина намерена увеличить экспорт зерна на 500 тысяч тонн в месяц.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.