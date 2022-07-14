Вчера, 13 июля, россияне попытались атаковать остров Змеиный, который ВСУ освободили в конце июня.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Юг".

Попытка бомбардировки производилась с двух истребителей Су-27. Бомбы упали в море, возле острова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале июля украинские военные высадились на острове Змеиный и установили там государственный флаг.

Также мы сообщали, что Залужный опубликовал видео уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.