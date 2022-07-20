В среду, 20 июля, в Украине идет уже 147-й день войны с Россией.

По данным Генштаба на вчера, в Харьковской области россияне пытались наступать севернее Харьковка и южнее Балаклеи. Но в обоих случаях – неудачно.

В северо-восточной части Донецкой области россияне сосредотачивают основные усилия на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.

Также мы разбирались, грозит ли "Нафтогазу" дефолт, а украинцам зима без отопления.

И станут ли украинские айтишники выездными и смогут ли под видом компьютерщиков выезжать новички в этой сфере.

Ниже хроника событий за сегодня. Материал обновляется.

20 июля

09:20 Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева.

Напомним, Дамаск в конце июня признал "государственность ДНР и ЛНР".

09:19 Европейский союз намерен предложить странам-членам начиная с августа добровольно сократить использование природного газа на 15% из-за опасений, что РФ прекратит поставки топлива, сообщает Bloomberg.

Эта цель будет закреплена в постановлении, сопровождающем план экстренных мер по смягчению последствий возможной остановки поставок российского газа, который Еврокомиссия должна обнародовать уже сегодня.

По информации Bloomberg, Брюссель также хочет закрепить за собой право обязывать страны сокращать потребление газа, если ситуация ухудшится, а добровольных мер будет недостаточно.

Комиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток-1", который был остановлен в этом месяце на ремонт.

Запланированное постановление предоставит Еврокомиссии право объявить общесоюзную тревогу, когда возникнет значительный риск серьезной нехватки предложения или резкого скачка спроса. Эта мера потребует одобрения со стороны государств-членов, которое комиссия может запросить уже на следующей неделе во время экстренного совещания министров энергетики.

Ранее СМИ сообщали, что поставки газа по "Северному потоку-1" из России в Германию возобновятся в четверг.

09:03 Йельская школа экономики наглядно показала, какие страны вывели больше всего компаний из России после вторжения в Украину.

В лидерах - США, Британия, Германия, Польша, Швейцария, Финляндия.

Бросается в глаза, что всего две компании вывела Италия - одна из крупнейших экономик ЕС. По одной компании закрыли Австрия и Бельгия.

Ни одной своей фирмы в России не закрыл Китай.

09:00 Видео заявления Путина о том, возможна ли встреча между ним и Зеленским.

Судя по ответу - на данный момент невозможна даже при посредничестве Турции или других стран.

"Вот известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Но как известно, после этого и после того как создать эти условия наши войска отошли из центра Украины, из Киева, киевские власти отказались от исполнения этих соглашений. Они же были фактически достигнуты. Так что конечный результат зависит не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет".

Отметим, что Киев остановил полноценные перегворы с Москвой после массовых смертей в Буче, о чем прямо говорили члены украинской переговорной группы.

08:40 Видео, как вчера тушили три автоцистерны с топливом в порту города Рени Одесской области.

Причины возгорания пока устанавливаются. Прилета не было, но одесские СМИ не исключают диверсии.

Есть один погибший и пострадавший.

08:27 Ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области станет контроль над переправами через Днепр, считает разведка Британии.

В новой ее сводке указано, что вчера "власти" оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

"Весьма вероятно, что мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил", - считают в Минобороны Британии.

Антоновский мост - это один из двух пунктов пересечения Днепра, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территории, которую она оккупировала к западу от реки.

В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Там течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути составляет около 1000 м.

08:24 Херсонские паблики пишут, что в Новой Каховке уничтожен российский радиолокационный комплекс "Подлет К-1".

08:14 Россия может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Украины.

Об этом пишет Институт изучения войны (США).

После официальной аннексии этих территорий Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям.

"Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории продолжатся", - считают в "Институте".

У Киева и Запада может быть "сужающееся окно возможностей" для поддержки украинского контрнаступления до того, как Кремль проведет аннексию.

Россия скорее всего попытается присоединить к себе все оккупированные территории уже 11 сентября 2022 года, полагает Институт (это единый день голосования в РФ).

08:02 Новый удар из РСЗО по Никопольскому району. Частный сектор попал под огонь около 30-ти реактивных снарядов.

"Предварительно, два человека погибли, девять - ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года", - сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

Обстрелом полностью разрушены три частных дома, с десяток - повреждены. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.

08:01 Сводка Генштаба ВСУ на утро 20 июля. Ключевые моменты:

1. К юго-востоку от Северска идет вражеский штурм в направлении села Ивано-Дарьевка.

2. В районе Бахмута идут боевые действия у трассы на Лисичанск (Берестовое, Спорное) и под Углегорской ТЭС (Новолуганское).

Вчера вечером ВСУ сообщали о частичном успехе россиян в Покровском - селе на окраинах Бахмута. Что там сегодня происходит - в утренней сводке не уточнялось.

3. Противник наступал на Никольское к востоку от Угледара, успеха не имел, отошел.

08:00 На сегодняшний день нет признаков того, что Иран передал России свои беспилотники. Об этом заявил спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"У нас нет признаков, что продажа на данный момент состоялась", - отметил он.

По его словам, это не означает, что Россия оставила намерения получить беспилотные аппараты из Ирана для войны в Украине.

Ранее в Белом доме заявляли, что договоренность между Ираном и Россией уже достигнута, а New York Times писала, что обучение россиян использованию иранской техники начнется в июле.