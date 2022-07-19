В Украине закручивается новая интрига по газу.

Мы уже писали, что недавно "Нафтогаз" обратился к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты купонов на два года.

Впрочем, такой отсрочки НАК пока не получил. И шансы договориться с кредиторами призрачные.

Инвестфонды уже дали совет держателям бумаг "Нафтогаза" - не идти на уступки. Фактически это значит, что "Нафтогазу" в случае невыплат по долгам грозит как минимум технический дефолт.

Жалобы Нафтогаза на войну и трудности (а именно ими в компании аргументировали просьбу об отсрочке платежей) не тронули инвесторов в том числе и потому, что в последние годы у госкомпании сложилась репутация стабильно прибыльной.

Поэтому у кредиторов возник резонный вопрос - куда пропали деньги и почему НАК вдруг не может платить.

В самом "Нафтогазе" рассчитывают на помощь государства. Уже в ближайшее время парламент должен проголосовать законопроект о выделении НАКу огромной суммы - 264 млрд гривен.

"Умудрились нарисовать за 2021 год прибыль, а теперь оказывается, что эту "прибыльность" нужно подкрепить 264 млрд гривен из бюджета. Своих денег в бюджете уже нету, поэтому 188 млрд хотят "одолжить" из американской финансовой помощи. Эту схему будут пытаться протолкнуть в Верховной Раде. А потом, наверное, будут все вместе возмущаться заявлениям конгрессвумен С (Спартц - Ред), которая просто призывает контролировать деньги американских плательщиков налогов, что страшно возмущает наших "схематозников", - написал в Фейсбук нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Между тем "Нафтогазу" уже сейчас нужно решать вопрос не только с угрозой дефолта, но и с закупками газа на зиму.

"Есть риски, что если инвесторы будут сильно настойчивыми и станут действовать быстро, под арестом могут оказаться не только зарубежные активы "Нафтогаза", но и его счета, что ставит под вопрос закупки газа", - говорит экономист Алексей Кущ.

Поэтому у властей особых альтернатив нет - придется выделять огромные деньги на спасение НАКа из бюджета, иначе страну попросту ждет газовый коллапс.

Разбирались, что значит угроза дефолта для "Нафтогаза" и какие есть риски по отопительному сезону.

Долги давят на газ

Неделю назад "Нафтогаз" через эмитента своих еврооблигаций - компанию Kondor Finance plc - обратился к держателям своих еврооблигаций на сумму около 1,5 млрд долларов с предложением по отсрочке выплат на два года.

Речь шла в том числе об отсрочке выплат по бумагам, сроки погашения которых истекают в этом году, 18 июля - на 335 млн долларов.

Всего на рынке обращается три выпуска еврооблигаций НАКа. Помимо уже упомянутых трехлетних на 335 млн долларов (которые нужно погашать прямо сейчас плюс 12 млн процентов по ним) под 7,375% годовых, есть еще пятилетние на 500 млн долларов (под 7,125% годовых), а также семилетние на 500 млн (под 7,625%).

Предложение НАКа - выплатить все купоны по облигациям 2022 и 2024 года вместе, 19 июля 2024 года.

Добавим, что все еврооблигации НАКа были выпущены в 2019 году.

"Как раз тогда "Нафтогаз" привлекал заемные средства под закупку газа в Европе на пике рекордных цен. Уже вскоре газовые ценники рухнут на волне пандемии, а "золотой" газ еще долго будет давить на тарифы, в частности, для бизнеса", - вспоминает экономист Алексей Кущ.

Но вернемся к теме закупок дорогого газа в долг чуть позже.

Отметим, что, пытаясь получить отсрочку по выплатам, "Нафтогаз" ссылается на войну в Украине.

"Ввиду затянувшихся обстоятельств, влияющих на Украину в результате полномасштабного военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал настоящий запрос согласия, чтобы получить одобрение держателей облигаций, облегчить сохранность доступных денежных средств для поддержания стратегических приоритетов Украины", - сказано в сообщении Kondor Finance.

Другими словами, НАК, ссылаясь на войну, попытался реструктуризировать долги. То есть сделал шаг, на который многие экономисты советовали пойти Минфину - поднять вопрос о пересмотре условий по внешним займам, а, возможно, и списанию их части (что, впрочем, власти не поддерживают, а Украина, несмотря на войну и огромный бюджетный дефицит, продолжает платить по счетам).

Впрочем, консультанты держателей бумаг "Нафтогаза" посоветовали тем не спешить с согласием на отсрочку, завив, что деньги у НАКа есть, так как сама компания заявляла о прибыльности. Вернуться к вопросу отсрочки комитет кредиторов готов в 2024 году, если к тому времени ситуация в стране не поменяется в лучшую сторону. Еще есть шансы, что удастся найти компромисс, но они невелики. Окончательный ответ кредиторов появится 21 июля.

Почему кредиторы не настроены соглашаться на отсрочку, несмотря на войну в Украине?

С одной стороны, "виноват" сам НАК, стабильно поддерживающий репутацию успешной и прибыльной компании.

Но не только это.

"Прибыль была в мирное время, а сейчас война, то есть форс-мажор. Даже если в теории деньги у компании есть, не обязательно пускать их на выплату долгов, ведь причинен большой урон газовой инфраструктуре, нужно закупать газ на пике высоких мировых цен. В теории, это "рабочий" аргумент", - говорит Кущ.

"Ситуация действительно очень тяжелая. Предложение об отсрочке не возникает на пустом месте. И государство сейчас не имеет приоритета на покрытие долга. В итоге НАК инициировал обсуждение отсрочки. Данная практика не нова, и учитывая военные обстоятельства, которые можно полноценно отнести к форс-мажорным, обсуждать необходимо. Одной из причин выступает платежная дисциплина потребителей. Разрушены дома, инфраструктура. "Нафтогазу" переданы новые потребители облгазов, которые не оплачивают услуги. И если в мирное время этот процесс можно со временем урегулировать, то в военное время это сделать проблематично. Более того, на фоне стремительного роста европейских цен на газ, для украинцев цены удерживаются и планируется их неизменность до окончания войны. То есть средства на выплату долга могли бы быть использованы для закупок газа", - добавил руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Тем не менее разжалобить держателей бумаг не удалось.

Главная причина, как считает Кущ, в том, что Украина не ведет переговоров о реструктуризации государственного долга и так называемом кросс-списании долгов, куда помимо государственных займов могли попасть также долги госкомпаний.

"То есть Минфин не признает проблем с платежами по внешним обязательствам. Следовательно, у кредиторов возникает вопрос: почему, если государственные долги исправно погашаются, а НАК - успешная государственная компания, обеспечивающая немалые платежи в бюджет, вдруг возник сбой на уровне выплат от "Нафтогаза", - пояснил Кущ.

Риск дефолта и холодной зимы

Если после завершения переговоров с кредиторами НАК не начнет выплат, у него будет 30 дней льготного периода, а, если не сможет рассчитаться и за это время - компании светит технический дефолт. Это значит, что все кредиторы, имеющие долговые претензии к "Нафтогазу" (скажем, держатели пятилетних и семилетних облигаций, сроки погашения которых еще не наступили) смогут одномоментно требовать выплат через суд. То есть, есть риски "долгового кома", под который могут арестовать заграничные активы НАКа и даже его счета. Правда, тут вопрос оперативности инвесторов - иски и суды могут быть и через несколько лет.

В теории деньги, которые нужно заплатить, не такие большие - порядка 350 млн долларов (с учетом процентов). По итогам прошлого года чистая прибыль НАКа составила 12 млрд гривен, то есть, ее как раз может хватить на выплаты по долгам.

Впрочем, у некоторых экспертов есть сомнения по поводу отчетности "Нафтогаза". Как выразился нардеп Алексей Кучеренко, прибыль могла быть "нарисованной". Хотя Кабмин не так давно отчет НАКа утвердил, как и распределение прибыли - 95% в госбюджет и 5% - в резервный капитал.

Плюс - непонятно, за какие деньги закупать дорогой газ на зиму и готовить инфраструктуру, если все отдать инвесторам.

По мнению Шевчишина, угроза технического дефолта "Нафтогаза" вполне реальна, и это будет "удар по всей Украине", - говорит эксперт. В мирное время дефолт крупной госкомпании мог бы ударить по рейтингам страны, что в свою очередь, сделало бы более дорогими внешние займы. Но так как сейчас война и в долг на коммерческом рынке Украина и так ничего не берет взаймы, в реальности эти "страшилки" не так опасны, как, скажем, тот же арест активов или счетов.

Последнее вполне может усложнить работку НАКа по закупкам газа на зиму. То есть, из-за долгов "Нафтогаза" украинцы рискуют замерзнуть этой зимой.

"Возможный дефолт НАКа - это еще и своеобразный итог реформ, которые с 2014 года велись в госкомпании при поддержке западных партнеров. Восемь лет назад Кабмин принял решение о докапитализации "Нафтогаза" на 100 млрд гривен, что на тот момент составляло порядка 8 млрд. После чего были вливания 50 млрд в увеличение добычи газа, которой так и не произошло, двукратное снижение доходов от транзита российского газа, так называемые "технические потери" 1,5 млрд кубов газа на 20 млрд, рекордные выплаты топ-менеджменту и пр. По итогу, компания сейчас снова нуждается в государственной помощи, даже размер «газовой дыры» примерно такой же, как и на старте реформ - те же 7-8 млрд долларов, только в гривне это уже не 100 млрд, как в 2014 году, а больше 260 млрд", - говорит Алексей Кущ.

Миллиарды для "Нафтогаза"

Речь идет о 264 млрд гривен - именно такая сумма фигурирует в законопроекте №7429 о государственной поддержке газовой отрасли, который в конце июля был принят за основу, и был одобрен профильным комитетом ВР, рекомендовавшим его принятие в целом.

Законопроект прописывает внесение изменений в госбюджет на этот год на 264,3 млрд гривен. В специальный фонд бюджета будут зачислены дивиденды от "Нафтогаза" за этот год в размере 64,4 млрд гривен, авансовый взнос по налогу на прибыль при выплате этих дивидендов (11,6 млрд), поступления от международных партнеров в размере 188,3 млрд.

То есть, на газовый рынок уйдут не только все планируемые доходы от "Нафтогаза", но и почти 190 млрд донорских денег (по поводу которых глава НАКа Юрий Витренко отдельно ездил договариваться в США).

Формально эти средства не пойдут напрямую в карман "Нафтогаза". К примеру, 150 млрд предусмотрено тепловикам на компенсацию разницы в тарифах по газу для населения, будут также субвенции местным властям.

Но с учетом того, что недавно НАК повысил стоимость газа для производства тепла почти вчетверо, по факту деньги все равно пойдут "Нафтогазу" - в качестве платежей за резко подорожавший ресурс.

Дополнительные деньги нужны, в первую очередь, на закупку газа. "Украине для стабильного прохождения отопительного сезона не хватает 6-7 млрд кубов", - говорит Кущ. По самым скромным оценкам, на закупку газа НАКу понадобится до 8 млрд долларов (с учетом нынешних цен на европейском рынке), то есть, примерно та же сумма, что "Нафтогаз" рассчитывает получить от государства.

Интрига в том, что по реальным балансам в подземных хранилищах точной информации нет. Как и просчетов по тому, какая доля газа отечественной добычи может быть использована. По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, учитывая, что потребление газа в Украине снизилось, а часть территорий захвачена, вполне возможно, что на потребности отопительного сезона достаточно будет газа отечественной добычи, а его цена невысокая - порядка 4-5 гривен за куб.

Но весь газ закупается по цене, рассчитанной по формуле импортного паритета (цена на европейских биржах плюс доставка), то есть, на ресурсе отечественной добычи НАК может поднять супер прибыль, — говорят эксперты.

Именно в этом суть схемы, под которую, как подозревают в профильном сообществе, НАК выбивает сотни миллиардов. Если же парламент выделение этих средств не одобрит, на подхвате "страшилки" о дефолте, заморозке активов и как следствие - срыве закупок газа и холодной зиме для украинцев.

"Угроза технического дефолта - это логическое оправдание выделение 264 млрд из бюджета и "зеленый свет" для прохождения такого решения в Раде", - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

К слову, на рынке есть подозрения, что НАК, якобы, сам "режиссирует" свой технический дефолт, так как, якобы слишком поздно начал переговоры с кредиторами - фактически за неделю до даты выплат. Тогда как обычно такие вопросы начинают решать за несколько месяцев до даты "Ч". То есть, расчет был на то, что перед угрозой дефолта Рада отказать в деньгах просто не сможет, - говорит наш источник на газовой рынке.

"Деньги в системе НАКа, конечно, очень нужны - помимо закупки газа, требуется выполнение проектов по модернизации, строительство новых котельных на месте разрушенных в ходе войны и пр. Поэтому профильный комитет Рады активно продавливает законопроект. Но вот будут ли под него реальные деньги, учитывая дефицит бюджета уже на уровне 9 млрд долларов в месяц вместо недавних пяти - вопрос открытый", - подытожил эксперт энергорынка Олег Попенко.