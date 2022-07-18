В Днепропетровской области в последнюю неделю резко увеличилось количество обстрелов Кривого Рога и его окрестностей.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Также он перечислил районы и населенные пункты, которые сейчас больше всего страдают от обстрелов на Криворожском направлении.

"Обстановка остается стабильно напряженной. В последнюю неделю значительно увеличилось количество обстрелов и на самой линии столкновения (Херсонская область), и по громадам Криворожского района: страдают Зеленодольская, Апостоловская, Широковская громада, Никопольский район и город Никополь, а также Владимировка и Александровка - хоть это и Николаевская область, но они находятся в 20 км от Кривого Рога и это тоже наше направление", - сообщил "Стране" Вилкул.

По его словам, российские войска применяют по региону разные виды РСЗО.

"И "Град", и "Ураган", и "Смерч". Когда стреляли по Кривому Рогу и Ингульцу, и когда две женщины погибли - это был "Торнадо-С", модифицированная версия "Смерча". Также россияне используют ствольную артиллерию, минометы, танки, военную авиацию. Но наши ребята достойно отбивают эти атаки и контратакуют. На позапрошлой неделе было освобождено два населенных пункта в Херсонской области - Ивановка и Потёмкино", - отметил глава ВА Кривого Рога.

Александр Вилкул не исключает, что интенсификация обстрелов - это своеобразная месть российских войск за успешные контратаки ВСУ в Херсонской области.

"Обстрелы с дальних дистанций - это фактически террор гражданского населения, мирных городов и сел. Страдают частные дома, многоэтажки, больницы, школы, станция крови сегодня ночью подверглась обстрелу в Никополе. Россияне действуют как террористы", - добавил Вилкул.

Однако несмотря на участившиеся обстрелы, местная власть не видит необходимости в централизованной эвакуации из Кривого Рога.

"Кривой Рог - город протяженностью 120 км. У нас был опыт, когда бои шли в нескольких сотнях метров от города. Тогда мы переселяли южные районы в северные. Сейчас линия столкновения проходит в 50 км от Кривого Рога. "Смерчи" и "Торнадо" бьют на 120 км, ракеты вообще долетают везде, от этого никто не застрахован. Но массовые виды РСЗО и ствольная артиллерия до Кривого Рога не добивают. Решения о массовой централизованной эвакуации из города мы пока не принимали, если будет необходимо - примем. Сейчас каждый принимает решение о выезде из Кривого Рога самостоятельно", - подытожил Вилкул.

Напомним, ночью россияне выпустили более 60 снарядов по Никополю, в результате было разрушено 10 домов, пострадала женщина.

Также мы писали о том, что на позапрошлой неделе после обстрела в Кривом Роге погибла 20-летняя украинская чемпионка по спортивным танцам.

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