Россияне нанесли удар из РСЗО. Фото: Wikimedia Commons

В ночь на 19 июля российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. 

Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Валентин Резниченко. 

По его словам, по Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. В результате зафиксированы разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары.

Кроме того, в городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики.

В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что по Никополю противник начал бить в последнее время ежедневно (город находится на правом берегу Днепра, левый занят российскими войсками). 

Обстрел Днепропетровской области

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота. 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.