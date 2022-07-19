Россияне выпустили по Никополю 40 ракет РСЗО. Пострадали предприятия, жилые дома и электросети
В ночь на 19 июля российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Валентин Резниченко.
По его словам, по Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. В результате зафиксированы разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары.
Кроме того, в городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики.
В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, обошлось без пострадавших.
Отметим, что по Никополю противник начал бить в последнее время ежедневно (город находится на правом берегу Днепра, левый занят российскими войсками).
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