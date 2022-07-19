В ночь на 19 июля российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил местный губернатор Валентин Резниченко.

По его словам, по Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. В результате зафиксированы разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары.

Кроме того, в городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики.

В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что по Никополю противник начал бить в последнее время ежедневно (город находится на правом берегу Днепра, левый занят российскими войсками).

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.