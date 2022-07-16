С территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей.

"Это семья, скрывавшаяся в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей – мужчина и женщина", - сообщили в ГУР Минобороны.

Украина продолжает работать над организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На ее территории находятся до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца, сообщают в ГУР.

Ранее в ГУР Минобороны информировали, что около 100 монахов отказываются покидать территорию Святогорской Лавры.

Также "Страна" публиковала видео, как сейчас выглядит Святогорская лавра после обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.