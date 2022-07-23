В результате ракетных ударов по Кировоградской области (вблизи Кропивницкого) три человека погибли, среди которых один военнослужащий. 13 - ранены, среди них девять военных.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в эфире телемарафона.

"Сейчас ведутся спасательные работы и предоставляется необходимая помощь людям, которые пострадали. Среди них военнослужащие - 9 раненых и один погибший. Два охранника трансформаторной подстанции, предварительно, погибли", - рассказал Райкович.

Он также добавил, что коммунальные структуры города будут работать в обычном режиме, комментируя отсутствия электричества после удара.

Напомним, россияне выпустили утром по Кировоградщине 13 ракет. Под ударом оказался аэродром "Канатово" и один из объектов "Укрзализныци". Один из районов Кропивницкого пока без света.

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