Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в данный момент находится на пограничном переходе между Польшей и Украиной.

Пограничники изъяли его украинский паспорт, мотивируя свои действия тем, что его лишили гражданства.

По информации источника "Страны", паспорт изъяли без предъявления каких либо бумаг и официальных объяснений причины.

В распоряжении "Страны" оказалось видео изъятия украинского паспорта у главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана на границе сотрудниками погранслужбы.

Они мотивируют это тем, что его гражданство остановлено. На территорию Украины его не пускают.

Напомним, в Украине активно обсуждают слухи об Указе президента Украины Владимира Зеленского, который официально никто не подтверждал, о лишении гражданства Корбана, Коломойского, Вадима Рабиновича и ещё ряда лиц. Но, судя по изъятию паспорта Корбана, этот указ действительно существует.

После того, как появилась информация об этом указе всем пограничным пунктам пропуска дали команду на усиление контроля за въезжающими в Украину. Наш источник заявил, что это связано с ожиданием возвращения в Украину Геннадия Корбана.

Также сообщалось, что Корбан прокомментировал "Стране" слухи о лишении его гражданства и рассказал вернется ли он в Украину.

Подробно об этой истории мы писали здесь.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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