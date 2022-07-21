В Украине активно обсуждают слухи о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, его партнера Боголюбова, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, нардепов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.

По мнению главреда "Цензора" Юрия Бутусова, информацию о "тайном указе" Зеленского распространяет Офис президента. И главным ее адресатом является Корбан, который должен сегодня вернуться из Европы, где он проведывал семью.

"Президент Зеленский и глава офиса Ермак считают, что именно Корбан ответственен за заявление конгрессвумен США Виктории Спартц, где она требовала отставки Ермака из-за связей с Российской Федерацией, и за провал подготовки Украины к войне и содействие агрессору", - написал Бутусов в Facebook.

Напомним, что в Офисе президента уже были заявления о том, что к истории со Спартц причастен мэр Днепра Борис Филатов. Об этом заявлял советник Ермака Алексей Арестович. Филатов после этого подтвердил, что дружит с Викторией Спартц - и что теперь за эту дружбу ему грозят уголовными делами.

При этом мэр не подтверждал, что он каким-либо образом повлиял на позицию конгрессвумен по поводу Ермака.

"Анонс указа можно воспринять как угрозу, чтобы Корбан, друг Филатова, не возвращался в Украину и добровольно остался за границей. И тогда следов тайного указа может не остаться", - предположил Бутусов.

По его словам, сегодня решится, будет ли Корбан возвращаться в Украину ввиду "открытых угроз и возможных проблем".

Также ширятся слухи о том, что Зеленский якобы дал указание не допускать Корбана на его рабочее место в штабе теробороны Днепра. Об этом заявил политтехнолог Дмитрий Касьянов.

Официально никаких комментариев от Банковой на этот счет не звучало.

Ранее "Страна" подробно разбирала обвинения против Ермака, выдвинутые Спартц.