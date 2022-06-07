Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в комментарии "Стране" объяснил суть своего предостережения. "Не освобождая от врага Запорожскую и Херсонскую области, мы подвергаем Украину риску существования как государства в целом", - написал Корбан у себя в ФБ.

"По сути, расположившись вдоль реки Днепр от Васильевки Запорожской области) и заканчивая Каховским водохранилищем (Херсонской области), противник перекрыл основную транспортную аорту, по которой можно добраться до Киева и до Николаева.

Река Днепр, впадающая в море, имеет стратегическое значение для страны, такое же как и морское побережье Запорожской и Херсонской областей. И это не только зерно и сельское хозяйство. Это порты, пресная вода. Если перекрыть аорту к сердцу, образуется тромб. Потеря реки может привести к клиническим последствиям для страны, поэтому нам нужно развивать контрнаступление по этим фронтам", - сказал Корбан "Стране", объяснив использованный при написании поста капслок желанием быть услышанным.

Напомним, глава теробороны Днепра Корбан призвал освобожденные города готовить глубокую оборону и минировать границу.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.