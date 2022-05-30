Глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в комментарии "Стране" объяснил свой пост на Фейсбуке, в котором он призвал власть отбросить все интриги и укреплять северные границы Украины.

"Угроза вторжения в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях все ещё существует. И в тот момент, когда ВСУ начнёт контрнаступление на Юге страны, россияне могут ответить "кинжальными ударами" с севера", - считает Корбан. К этому моменту следовало и следует подготовиться, говорит он.

По словам Корбана, ответственность за укрепление северных границ, несут местные власти и администрации, которые сейчас почему-то не занимаются своими прямыми обязанностями.

"Мне же никто не указывает, где рыть окопы и что конкретно нужно делать, чтобы укрепляться, но мы же все это делаем. А какого черта губернаторы северных областей ничего не делают для строительства рубежей и фортификации? Они делают мосты, дороги присыпают, а нужно копать оборонительные сооружения. Успеем ещё с мостами. Все это важно, но война никуда не делась. Нужно мастерить профессиональные рубежи, согласованные с генеральным штабом. Нужно занимать высоты и пристреливаться", - говорит Геннадий Корбан.

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле обсуждают новый штурм Киева. При этом в МВД считают, что у россиян нет сил для повторного наступления на столицу.

Вместе с тем, РФ перебрасывает войска и технику к границам с Сумской областью.

Также сообщалось, что войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область.