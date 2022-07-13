Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обвинил мэра Днепра Бориса Филатова и лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого в том, что это они "накрутили" против Андрея Ермака члена Палаты представителей Конгресса США Викторию Спартц.

Именно Спартц обвинила главу Офиса президента Ермака в работе на Россию.

Арестович считает, что Филатов и Билецкий, а также, возможно, и другие внутриполитическое силы, использовали Спартц, чтоб нанести удар по Зе-команде, выдвинув обвинения против Ермака.

Борис Филатов уже опубликовал ответ на слова Арестовича в Фейсбуке.

"Только что говорящая ж@па ОП по имени Арестович в своём очередном интервью очередным "хорошим русским" рассказала, кто на самом деле "накрутил" Викторию Спартц. Это Андрей Билецкий и… ваш покорный слуга. Похоже, что в ОП искренне уверовали, что мэр настолько всесилен, что может крутить американскими конгрессменами, как цыган солнцем", – написал он.

"Да, я дружу с Викторией Спартц. И когда я читаю бред воспалённого разума про "агентов Москвы-трампистов" и "нарративы Путина", то понимаю, насколько недальновидны многие представители отечественного политикума… Да, она - крайне правая… Но она - настоящая… Но вместо того, чтобы пытаться Вику переубедить, ответить на её неудобные вопросы и сделать её союзником, наши неуклюжие "керманычи" и их говорящие головы всячески оскорбляют Викторию Спартц и выдвигают безумные конспирологические теории… И да, только совсем недальновидные люди могут оскорблять республиканцев и грязно ругаться с ними тогда, когда их шансы на победу на выборах в США крайне высоки", – добавил мэр Днепра.

Ранее "Страна" подробно разбирала обвинения против Ермака, выдвинутые Спартц.

Мы также писали, что Филатов уже критиковал Арестовича.