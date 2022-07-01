Мэр Днепра Борис Филатов в комментарии "Стране" обрушился с критикой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Уважаемый Денис Анатольевич торпедирует любые инициативы местного самоуправления по финансированию ВСУ и ТрО", - заявил мэр Днепра.

По словам Филатова, местное самоуправление неоднократно обращалось в Кабмин с просьбой изменить нормативную базу и дать возможность местным властям напрямую делать закупки для армии и ТрО.

"На сегодняшний день местное самоуправление ограничено постановлением Кабмина делать предоплату для приобретения каких-либо ресурсов. Мы платим только по факту, после того, как продукция уже поставлена. Однако иностранные поставщики не работают без предоплаты. Мы официально обращались к премьеру с просьбой вынести этот вопрос на голосование, но прошло уже пять заседаний Кабмина, а вопрос так и не был вынесен на обсуждение правительства", - сообщил Филатов.

Он добавил, что премьер игнорирует обращения мэров и держит вопрос в подвешенном состоянии.

"Это не исключительно мое персональное мнение. Есть обращение к ОП, подписанное коллегиально с мэрами других городов. Мы исчерпали любые способы воздействия на премьера. Когда мы требуем официальные обращения, почему так происходит, получаем формальное объяснение от помощников премьера, мол, нужно что-то доработать. Одному из мэров удалось дозвониться, премьер сказал, мол, подавайте официально. Это издевательство", - объяснил Борис Филатов.



Мэр Днепра озвучил две версии, почему вопрос до сих пор не поставили на голосование.

"Первая, Шмыгаль думает, что местная власть будет финансировать тех, кого они считают приближенными. Сразу скажу, это глупость несусветная. Вторая, если местное самоуправление будет финансировать ВСУ и ТРО - центральная власть будет выглядеть не совсем красиво, потому что возникает вопрос "а чем же они занимаются". Но это просто версии, которые я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - отметил Филатов.

Кроме этого, Борис Филатов добавил, что ситуация с обеспечением ВСУ и ТрО ухудшилась.

"Появилась норма, что теперь все закупки через систему "Prozorro". Кто во время войны для армии публично что-то закупает? Чтобы россияне все это читали в интернете? Плюс, это бюрократизирует процесс и затягивает по времени. Блокирует возможность оперативно осуществлять закупки товаров и оборудования: бронежилетов, тепловизоров, прицелов и т.д. Это уже просто невозможно", - рассказал он.

Ранее Борис Филатов публично потребовал от украинских властей "навести порядок с бандитами" в городе.

Также "Страна" писала, что Филатов жестко раскритиковал Арестовича за спич об "аховой" ситуации на фронте.