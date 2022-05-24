Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал, что Украина вскоре присоединится к роуминговому пространству Евросоюза, а также к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также даст возможность украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам. Второе может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий", - сказано в записи.

В апреле "Страна" сообщала о предоставлении беженцам из Украины в ЕС бесплатного роуминга для международных звонков.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.