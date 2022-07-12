Друг и соратник Зеленского по "Кварталу 95" Евгений Кошевой рассказал военным анекдот про советника главы Офиса президента Алексея Арестовича и "пизд@бола".

Соответствующее видео появилось в сети.

"Короче, встречают Белоснежка, Дюймовочка и пизд@бол. Дюймовочка говорит: "Я самая маленькая". Белоснежка: "Я самая красивая". Пизд@бол: "Ну, у меня по имени все понятно".

Пошли он в дом правды, побыли там и выходят.

Дюймовочка выбегает в истерике: "Оказывается, я не самая маленькая. Есть еще Мальчик с пальчик".

Белоснежка выходит в слезах :"Я не самая красивая. Есть еще Спящая красавица".

Выходит на порог дома правды пизд@бол и говорит: "Так, я не понял. Кто такой Арестович?"

Где именно Кошевой рассказал этот анекдот - не сообщается.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой признался, почему не собирается идти на фронт. Он сообщил, что у него нет военного опыта и надлежащей подготовки.

"Вот я так подумал… У меня никаких навыков нет, ничего… Вот я пошел. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава богу, он умер!" Нет, я пока не собираюсь", - сказал Кошевой.

Также мы писали, что Евгений Кошевой говорил, что надеется на то, что Владимир Зеленский вернется в "Квартал 95" после президентства.