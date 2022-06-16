Актёр студии "Квартал 95", игравший в сериале "Слуга народа" роль министра иностранных дел при президенте Голобородько (Зеленском), Евгений Кошевой рассказал, почему не собирается идти на фронт.

Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала "Звездный путь".

Кошевой сообщил, что у него нет военного опыта и надлежащей подготовки.

"Вот я так подумал… У меня никаких навыков нет, ничего… Вот я пошел. В первый же день меня ловит снайпер и стреляет… И чем я помог стране? Ничем. Только тем, что хейтеры будут хайповать на этом и говорить: "Слава богу, он умер!" Нет, я пока не собираюсь", - сказал Кошевой.

В комментариях к видео некоторые пользователи возмущаются такой позицией.

"Если вы не участник 95-го, то в военкомате вам будут отвечать: "Не волнуйтесь, вас всему научат, пройдете подготовку в течение пары недель - и вперед на фронт", "Кошевой заявил, что не собирается идти на передовую, поскольку у него нет опыта. Разумеется, у тех, кого сегодня ловили на пляжах Одессы и давали повестки, опыта побольше", "Вот молодец, Женек, воевать не умеет, его и не отправляют, а то, что остальных людей, которые тоже воевать не умеют, ловят на пляжах и на заправках и отправляют воевать, это другое", пишут люди.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Одессе мужчинам раздают повестки в армию прямо на пляжах.

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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