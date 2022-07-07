Основное направление боевых действий россиян 7 июля - от Изюма на Славянск.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

Также он рассказал, что российские войска, которые двигались к Харькову, сейчас притормозили. При этом на границе недалеко от Харькова в резерве стоит дивизия, но, по мнению Арестовича, ее держат для усиления наступления на Славянск.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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