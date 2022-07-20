С утра в среду в политических кругах Украины прошёл слух о том, что Владимир Зеленский в ближайшее время может лишить украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, его партнера Геннадия Боголюбова, главу штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, нардепа от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Вадима Рабиновича, а также одного из нардепов от "Слуги народа".

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош высказал удивление слухами о возможном лишении гражданства Корбана.

"Не привык комментировать слухи, но искренне удивлен информацией о возможном лишении гражданства руководителя областного штаба территориальной обороны Геннадия Корбана. Если это правда, то такие действия – удар по единству нашего народа в противостоянии российской агрессии и по обороноспособности Сичеславской области", – написал Ярош в Фейсбуке.

А депутат фракции "Слуги народа" Игорь Васильковский прокомментировал слухи "Стране".

"Это фейк", - сообщил Васильковский.

На вопрос "Страны", кто и зачем разгоняет фейк, депутат ответил коротко.

"Не знаю", - признался нардеп.

Ранее "Страна" рассказывала, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько человек в Украине попадают под признаки олигарха. По его словам, под признаки, определенные законом, подпадают ориентировочно 86 человек.

Также мы сообщали, что на медиарынке ходит слух о том, будто вслед за медиагруппой "Украина" Рината Ахметова в связи с законом об олигархах к закрытию готовятся телеканалы медиагруппы StarLight Media другого магната - Виктора Пинчука.