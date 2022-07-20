Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, сколько человек в Украине попадают под признаки олигарха.

Об этом он написал в Twitter.

"Обсудили вопросы основных этапов формирования и ведения Реестра олигархов. В настоящее время под признаки, определенные Законом, подпадают ориентировочно 86 человек", - написал Данилов.

Напомним, что ранее мы разбирались, что значит принятый Верховной Радой закон об олигархах. Он был принят еще прошлым летом.

В июне этого года Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине. В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Поэтому теоретически любого крупного бизнесмена можно признать олигархом решением СНБО.

Формирование реестра олигархов происходит на основе четырех критериев: состояние, сейчас это от $80 млн, политическое влияние, медиа, монополия - естественная или искусственно созданная.

Бизнесмен Ринат Ахметов назвал дискриминационным закон об олигархах, из-за которого он закрыл свои СМИ в Украине, вложив в них $1,5 млрд.

После того, как Ахметов передал свои медиа государству, в Минюсте заявили, что после выхода из медийного бизнеса он вышел из-под критерия олигарха.