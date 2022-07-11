Холдинговая компания SCM Рината Ахметова уходит из медиабизнеса из-за скорого вступления в силу закона об олигархах.

Об этом говорится в заявлении Ахметова на сайте SCM.

"На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - говорится в сообщении.

Ринат Ахметов назвал это решение вынужденным и связанным со вступлением в силу закона об олигархах.

Согласно данным SCM, в Медиа Группу входят:

национальный эфирный телеканал "Украина";

развлекательный молодежный телеканал НЛО TV;

тематический телеканал Индиго TV;

тематические телеканалы "Футбол 1/2/3", представленные также и в HD-версии;

общенациональный информационный телеканал "Украина 24";

региональный "34 телеканал";

оператор спутникового вещания Xtra TV;

ОТТ-платформа OLL.TV;

международные каналы Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2;

продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"

медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг";

сайт segodnya.ua;

​кроссплатформенный проект Vogue UA.

Напомним, что в конце июня Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине, который Рада приняла еще прошлым летом.

В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Поэтому на любого крупного бизнесмена такой ярлык можно навесить и поразить его в правах простым решением СНБО.

Подробнее о законе мы писали в отдельном материале.

Также по данным СМИ, закон об олигархах стал одним из мотивов решения Новинского сложить депутатский мандат.