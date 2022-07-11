Ахметов из-за закона об олигархах объявил о передаче государству всех своих СМИ
Холдинговая компания SCM Рината Ахметова уходит из медиабизнеса из-за скорого вступления в силу закона об олигархах.
Об этом говорится в заявлении Ахметова на сайте SCM.
"На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", - говорится в сообщении.
Ринат Ахметов назвал это решение вынужденным и связанным со вступлением в силу закона об олигархах.
Согласно данным SCM, в Медиа Группу входят:
- национальный эфирный телеканал "Украина";
- развлекательный молодежный телеканал НЛО TV;
- тематический телеканал Индиго TV;
- тематические телеканалы "Футбол 1/2/3", представленные также и в HD-версии;
- общенациональный информационный телеканал "Украина 24";
- региональный "34 телеканал";
- оператор спутникового вещания Xtra TV;
- ОТТ-платформа OLL.TV;
- международные каналы Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2;
- продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"
- медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг";
- сайт segodnya.ua;
- кроссплатформенный проект Vogue UA.
Напомним, что в конце июня Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине, который Рада приняла еще прошлым летом.
В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Поэтому на любого крупного бизнесмена такой ярлык можно навесить и поразить его в правах простым решением СНБО.
Подробнее о законе мы писали в отдельном материале.
Также по данным СМИ, закон об олигархах стал одним из мотивов решения Новинского сложить депутатский мандат.