Ткаченко сравнил с "кампанией шельмования" призывы убрать из эфира ведущих телеканалов Медведчука
Украинский министр культуры Александр Ткаченко назвал "кампанией шельмования" призывы убрать из национального телемарафона ряд ведущих, которые когда-то работали на телеканалах Медведчука.
Министр отметил, что для цивилизованного подхода к этому вопросу в Украине существует комиссия по журналистской этике и другие институции, которые могут профессионально разобрать каждый кейс и высказать свою позицию:
"А так, на мой взгляд, это выглядит как кампания шельмования, хотя вставать на защиту некоторых из этих коллег мне бы не хотелось", - сказал Ткаченко.
Он также добавил, что не взял бы на работу некоторых из них, если бы руководил какой-то медийной структурой.
Ранее мы писали о том, почему телеканалы, близкие к Порошенко, выключили из эфира.
Война в Украине продолжается уже 83-й день. "Страна" следит за происходящим 17 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 82-го дня войны. Власти Харьковской области подтвердили выход подразделений теробороны на границу с Россией. Главные события происходили в Мариуполе. Россияне заявили, что началась сдача в плен тяжелораненых украинских военных. В Минобороны Украины рассказали, что с завода эвакуировали 264 раненых украинских бойцов, их вывезли на неподконтрольную территорию и планируют в дальнейшем обменять на пленных российских солдат.
"Страна" разбиралась, что происходит с украинскими военными на "Азовстали".
Карты вторжения, главные новости, фото и видео — в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.