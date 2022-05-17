Украинский министр культуры Александр Ткаченко назвал "кампанией шельмования" призывы убрать из национального телемарафона ряд ведущих, которые когда-то работали на телеканалах Медведчука.

Министр отметил, что для цивилизованного подхода к этому вопросу в Украине существует комиссия по журналистской этике и другие институции, которые могут профессионально разобрать каждый кейс и высказать свою позицию:

"А так, на мой взгляд, это выглядит как кампания шельмования, хотя вставать на защиту некоторых из этих коллег мне бы не хотелось", - сказал Ткаченко.

Он также добавил, что не взял бы на работу некоторых из них, если бы руководил какой-то медийной структурой.

Ранее мы писали о том, почему телеканалы, близкие к Порошенко, выключили из эфира.

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