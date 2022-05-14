Министерство культуры и информполитики Украины не будет отстранять от единого телемарафона ведущих, которые ранее работали на каналах Виктора Медведчука.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Таким образом в ведомстве ответили на призыв ряда организаций и журналистов отстранить от ведения телемарафона Василия Голованова, Наталью Влащенко, Владимира Полуева и ряда других. Большинство из них сейчас работают на "Украине 24".

Минкульт пишет, что 24 февраля крупные медиагруппы обратились в министерство с пожеланием объединиться и создать единый информационный фронт для борьбы с Россией.

"Как видим, наше удачное сопротивление говорит о том, что идея и реализация были достаточно удачными. Это стало возможным благодаря усилиям всех редакторов, журналистов, ведущих, 24/7 работают уже третий месяц единым фронтом. Мы убеждены, что сегодня не время для публичных люстраций и разжигания конфликтов внутри страны и журналистского сообщества. Сегодня важно то, кто перешел на сторону Украины и каждый день доказывает позицию своей добросовестной борьбой с врагом или круглосуточным трудом", — заявляет Минкульт.

Напомним, на днях Пулитцеровская премия присудила специальный приз для украинских журналистов.

Война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.

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