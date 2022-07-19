Бизнесмен Ринат Ахметов назвал закон об олигархах, из-за которого он отказался от своих медиа в Украине, дискриминационным. А также рассказал, что продать свои активы просто не успел из-за войны и короткого срока вступления закона в силу.

Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

"Это решение вызвано только одним — вступлением в силу дискриминационного закона об олигархах. Это вынужденное, тяжёлое решение, которое я принял с болью в сердце. Мы начали развивать медиабизнес в 2000 году, инвестировали в медиахолдинг свыше 1,5 млрд долларов. После начала полномасштабной российской войны против Украины и из-за краткого шестимесячного срока для продажи, который определён законом, продать этот крупный медиабизнес на рыночных условиях невозможно. А закон, который начал действовать и не был отменён, требовал от меня лишиться медиаактивов. Поэтому я был вынужден отказаться от всех лицензий на вещание и передать их государству, а также остановить электронные и печатные медиа", - сказал Ахметов.

Также он прокомментировал слухи о том, что собирается развивать медиабизнес в Польше.

"Касательно развития медиа в Польше и других странах - это решение на данном этапе не принято", - сказал он.

Накануне у Ахметова рассказали, как будут распускать медиахолдинг и увольнять персонал.

В Минюсте заявили уже, что Ахметов после выхода из медийного бизнеса вышел из-под критерия олигарха.