В компании SCM уточнили заявление Рината Ахметова о передаче его медиабизнеса государству.

В компании заявляют, передают государству только лицензии на вещание. Остальные активы медиагруппы (техника, оборудование, библиотеки, интеллектуальные права, права на бренды "Украина", "Украина 24", "Сегодня") останутся в собственности медиагруппы. С их дальнейшей судьбой менеджмент определится позже.

Также SCM прекращает выпуск печатных СМИ.

Выход любых собственных проектов и производство контента на всех телеканалах, изданиях, онлайн-площадках прекращается.

Телеканалы будут транслировать единый телемарафон.

Директор по связям с общественностью SCM Наталья Емченко заявила, что причина данного решения - закон об олигархах, который она назвала "абсолютно дискриминационным".

"Мы планировали создавать качественный украинский контент и дальше – сериалы, фильмы, шоу, новости. Но государством был принят абсолютно дискриминационный закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", который делает наши дальнейшие инвестиции в медиа в Украине невозможными. Дальнейшая судьба сданных нами лицензий нам не известна – никаких предварительных консультаций с властями не происходило и не могло происходить", - заявила Емченко.

Напомним, что 11 июля в холдинге Рината Ахметова заявили, что отказываются от всех лицензий своих каналов и печатных СМИ в пользу государства из-за закона об олигархах.

О причинах отказа Рината Ахметова от своих медиаактивов мы подробно рассказывали в отдельном материале.