Ринат Ахметов вернет государству только лицензии на вещание. Об этом сообщила директор по коммуникациям СКM Наталья Емченко в Фейсбуке.

По ее словам, никаких активов (включая бренды СМИ) компания Ахметова передавать не собирается.

Завтра, по словам Емченко, будет релиз с дополнительными подробностями о выходе СКM из медиа-бизнеса.

Как писала "Страна", холдинговая компания SCM Ахметова уходит из медиабизнеса из-за скорого вступления в силу закона об олигархах.

На Банковой отреагировали на решение олигарха Рината Ахметова отказаться от своего медийного бизнеса. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере назвал Ахметова "достойным примером".

"Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ – закон один для всех", – подчеркнул Подоляк.

Мы разбирались, почему Ринат Ахметов решил отдать свой медиа-бизнес государству.