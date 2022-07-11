"Достойный пример". На Банковой похвалили Ахметова за решение отказаться от своего медийного бизнеса
На Банковой отреагировали на решение олигарха Рината Ахметова отказаться от своего медийного бизнеса.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере назвал Ахметова "достойным примером".
"Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ – закон один для всех", – подчеркнул Подоляк.
Как писала "Страна", холдинговая компания SCM Ахметова уходит из медиабизнеса из-за скорого вступления в силу закона об олигархах. Мы разбирались, почему Ахметов решил отдать свой медиа-бизнес государству.
Также мы рассказывали, что в конце июня Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине, который Верховная Рада приняла еще прошлым летом. В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Фактически на любого крупного бизнесмена такой ярлык можно навесить и поразить его в правах простым решением СНБО.На Банковой