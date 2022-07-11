На Банковой отреагировали на решение олигарха Рината Ахметова отказаться от своего медийного бизнеса.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере назвал Ахметова "достойным примером".

"Ключевая черта зрелых государств – обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации – начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ – закон один для всех", – подчеркнул Подоляк.

Как писала "Страна", холдинговая компания SCM Ахметова уходит из медиабизнеса из-за скорого вступления в силу закона об олигархах. Мы разбирались, почему Ахметов решил отдать свой медиа-бизнес государству.

Также мы рассказывали, что в конце июня Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине, который Верховная Рада приняла еще прошлым летом. В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Фактически на любого крупного бизнесмена такой ярлык можно навесить и поразить его в правах простым решением СНБО.На Банковой