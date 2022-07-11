"Страна" разбиралась, почему Ринат Ахметов решил отдать свой медиа-бизнес государству.

Названная официально причина - вступление в силу закона об олигархов лишь один момент. Причём, вероятно, не главный.

Главный в другом - в условиях войны в Украине почти полностью исчезла публичная политика (экспериментировать здесь рискует лишь Петр Порошенко и то не особо активно), а медиа перестали быть инструментом влияния на власть, зажатые военной цензурой и формируемой единым "телемарафоном" повесткой.

Более-менее свободно могут себя чувствовать лишь завязанные на западные структуры медиа. И то в определённых рамках.

Но олигархическим СМИ этого не дано. И в былые времена они были в целом лояльны власти, чтоб не создавать проблем собственнику (за редкими исключениями вроде медийной противостояния Ахметова с Зеленским в прошлом году или же атаки медиа Коломойского на Порошенко накануне выборов президента в 2019 году), а во время войны разговор власти с олигархами, если те начнут вести свою отдельную медийную линию, будет и вовсе коротким.

Поэтому для крупного бизнеса владение медиа превращается из актива в пассив как минимум на время войны, а возможно и далее.

Потому что есть следующие обстоятельства:

Постоянный риск нарваться на конфликт с властью из-за неправильно сказанного слова. При том что влияние медиа на политическую повестку минимально, а информполитика на телеканалах подконтрольна сейчас власти, а не собственнику. Риск попасть в реестр олигархов. Медиа нужно дотировать на солидные суммы, а с деньгами у всех сейчас плохо. Поэтому логично предложить государству забрать это проблемное хозяйство.

"Правда, вопрос есть ли у государства деньги его содержать", - делает вывод Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, в конце июня Владимир Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине, который Верховная Рада приняла еще прошлым летом.

В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Поэтому на любого крупного бизнесмена такой ярлык можно навесить и поразить его в правах простым решением СНБО.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, что значит принятый Верховной Радой закон об олигархах.