На следующий день после заявления холдинговой компании SCM Рината Ахметова о выходе из медиабизнеса, все каналы Медиа Группы Украины, в том числе и развлекательные, теперь транслируют общенациональный телемарафон.

Сайты "Сегодня" и "Украина 24" перестали обновляться. Последняя новость на сайте "Сегодня" вышла вчера в 23:59.

Напомним, вчера в холдинге Рината Ахметова заявили, что отказываются от всех лицензий своих каналов и печатных СМИ в пользу государства из-за закона об олигархах.

Сегодня в СКМ обещают предоставить дополнительные подробности по решению. О причинах отказа Рината Ахметова от своих медиаактивов мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Мы также писали, что на Банковой похвалили Ахметова за решение отказаться от своего медийного бизнеса.

Тем временем, в Украине уже 139-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.