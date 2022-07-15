Директор по коммуникациям SCM Рината Ахметова Наталья Емченко рассказала, как будут распускать медиахолдинг и увольнять персонал.

Об этом Емченко написала в Facebook.

Главные подробности:

Зарплату выплатят в полном объеме. Минимальная выходная помощь – 3 месячных зарплаты (не одна, как полагается по закону). При этом расчет на базу среднего оклада за довоенный 2021 год. Максимальная выходная помощь – 12 месячных окладов. Коэффициент будет зависеть от стажа. С понедельника начнется первая волна увольнений – те, кто сейчас в связи с войной не задействован в производственных процессах.

Напомним, в Минюсте заявили, что Ринат Ахметов после выхода из медийного бизнеса вышел из-под критерия олигарха.

При этом Ахметов передал государству только лицензии на вещание СМИ. Все остальные активы останутся у его медиагруппы.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему Ринат Ахметов решил отдать свой медиа-бизнес государству.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.