Канал Live из медиахолдинга нардепа и крупного предпринимателя Вадима Столара (группа "Восстановление Украины") приостанавливает вещание.

Это следует из сообщения дистрибьютора спутникового телевидения Viasat.

"Информируем Вас, что канал LIVE 15 июля 2022 года приостанавливает свое вещание до завершения военных действий и отмены в Украине режима военного положения. В связи с этим этот канал будет изъят из пакетов Viasat", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже второй случай, когда крупный предприниматель останавливает работу своих медиа. Накануне соответствующее заявление сделал Ринат Ахметов. Он это сделал, чтоб не попасть в реестр олигархов, согласно новому закону (владение СМИ по нему - один из критериев олигарха).

"Не исключено, что тем же мотивом руководствуется и Столар", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Также сообщалось, что на Банковой похвалили Ахметова за решение отказаться от своего медийного бизнеса.

О том, почему Ринат Ахметов решил передать СМИ государству, ранее мы разбирались в отдельном материале.