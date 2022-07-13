Футбольный клуб "Шахтер" объявляет о закрытии официального клубного телеканала Shakhtar TV.

ФК обратился в Нацсовет по телевидению с просьбой аннулировать лицензию на вещание телеканала из-за вступления в силу закона об олигархах.

Об этом сообщается на сайте клуба.

"Это вынужденный шаг, детали которого изложены в заявлении президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова от 11 июля 2022 года. Лицензия на эфирную частоту будет возвращена государству", - говорится в сообщении.

Ранее из-за вступления в силу закона об олигархах Ринат Ахметов объявил о закрытии всех своих СМИ и передал государству лицензии на вещание.

Его каналы уже транслируют телемарафон, а сайты перестали обновляться.

О причинах отказа Рината Ахметова от своих медиаактивов мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.