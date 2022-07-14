Ринат Ахметов избавился сразу от двух критериев олигарха, а потому уже не попадает в их реестр, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Происходит выход из-под критерия участия в политической жизни из-за потери мандата его бизнес-партнером Вадимом Новинским, а также выход из медийного бизнеса как критерия влияния на медиасферу. Эти два критерия как раз устраняют самые большие раздражители, наибольшее влияние отдельной личности на политическую жизнь страны", - сказал Малюська в эфире ОПОРА Live.

Малюська заявил, что Ахметов и Новинский являются партнерами по бизнесу, а последний был еще и народным депутатом.

Если бы Новинский и дальше был в парламенте, срабатывал бы признак участия в политической жизни, который автоматически превращал бы Ахметова в олигарха, заявил Малюська.

"В данном случае отказ от мандата, было ли это целью или не было – не знаю, судить не буду, но убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова", - сказал Малюська.

Напомним, что недавно украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что передал государству лицензии на вещание СМИ. Однако все остальные активы СМИ останутся у его медиагруппы.

Напомним, что реализация закона об олигархах была озвучена как одно из требований по вступлению Украины в ЕС. Сам закон об олигархах Рада приняла еще прошлым летом. После этого должен быть составлен реестр олигархов.

Формирование реестра происходит на основе четырех критериев: состояние, сейчас это от $80 млн, политическое влияние, медиа, монополия — естественная или искусственно созданная. Если человек отвечает трем из четырех критериев СНБО может принять решение о том, что он человек олигарх.

Подробнее о законе мы писали в отдельном материале.