Украина приблизилась к введению множественного гражданства. По поручению президента Владимира Зеленского государственные органы уже занимаются наработкой соответствующего законодательства.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Государственная миграционная служба совместно с МВД наработала целый ряд проектов нормативно-правовых актов, нормирующих вопросы множественного гражданства", - сказал Он.

Таким образом власти хотят привлечь тот человеческий потенциал, которым обладает зарубежная украинская община в странах Европейского Союза, Канаде и США.

Енин напомнил, что решение этого вопроса обещал целый ряд предыдущих президентов Украины, и отметил, что для нынешнего президента он - приоритетный.

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов касательно "множественного гражданства", которые предлагают напрямую разрешить гражданам Украины иметь также гражданство/подданство других государств, не ограничивая количество паспортов у одного человека.

Тогда оппозиция высказывала мнение, что закон о "множественном гражданстве" откроет дорогу к продаже украинской земли иностранцам.