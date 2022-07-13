Кабмин собирается ввести экзамен по истории украинской государственности при приеме на госслужбу и для предоставления гражданства Украины.

Об этом говорится в распоряжении №585 от 12 июля об утверждении плана празднования Дня украинской государственности 28 июля.

Согласно документу, Кабмин поручил миграционной службе, МВД, институту нацпамяти, Министерству образования и науки, Национальной академии наук рассмотреть возможность проверки знаний по истории украинской государственности при выполнении условий принятия в гражданство Украины.

Кабмин также поручил подать Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы предложения о возможности проведения для кандидатов на должности государственной службы тестирования по истории украинской государственности.

Этим вопросом займется Украинскому институт нацпамяти, Нацагентство по вопросам госслужбы, Минобразования и Национальной академии наук.

Напомним, что Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины.

Также мы писали, что в экзамен на украинское гражданство войдут владение языком, история страны и основы Конституции.