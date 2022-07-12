Кабмин по поручению президента Украины подготовит законопроекты по комплексному экзамену для получения гражданства Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В экзамен будут входить уровень владения государственным языком, история Украины и основы Конституции.

"Гражданство Украины сегодня - это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основы нашей страны", - пишет Шмыгаль.

Напомним, что Зеленский поручил Шмыгалю проработать вопрос введения обязательного экзамена для получения гражданства Украины по просьбе людей, которые собрали 25 тыс. подписей под соответствующей петицией.

Эта история началась с того, что граждане засыпали Зеленского петициями с требованием не давать украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову.

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