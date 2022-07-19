Российский галерист Марат Гельман заявил, что попавшие под западные санкции российские олигархи Петр Авен и Михаил Фридман стали гражданами Украины.

"Закрытый указ вчера вечером подписал Зеленский вчера. Свой бизнес бизнесмены перерегистрируют в Украине и станут налоговыми резидентами страны", - заявил Гельман.

Официальных заявлений от Киева на этот счет пока не было.

Тем временем источники "Страны" в окружение Фридмана и в Офисе президента опровергают слухи о предоставлении российским олигарха украинского гражданства. "Это фейк", - заявляют источники.

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что в случае подтверждения информации про гражданство, у Авена и Фридмана отберут их крупнейших российский Альфа-банк.

Тем временем британские СМИ сообщают, что суд в Лондоне смягчил постановление о заморозке счетов Петра Авена.

Напомним, что месяц назад уже появлялись аналогичные слухи про гражданство Фридмана, но их опровергли.

Тогда СМИ писали, что родившийся во Львове Фридман консультируется с властями Украины относительно возможности получения украинского гражданства и перерегистрации в стране основных активов.

Однако у Фридмана опровергали в целом намерение получить украинское гражданство. "Это фейк", - сказал представитель компании "Альфа-Групп".