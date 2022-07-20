На медиарынке ходит слух, что вслед за Медиа группой "Украина" Рината Ахметова в связи с законом про олигархов к закрытию готовятся телеканалы медиагруппы другого олигарха - StarLight Media Виктора Пинчука.

По другой версии, в планах у Пинчука закрыть большинство своих телеканалов и оставить только один.

Однако в самой медиагруппе опровергают планы по сворачиванию деятельности.

"Эта информация не соответствует действительности", - сообщила "Стране" Яна Гончаренко, директор по коммуникациям и устойчивому развитию Starlight Media.

Она добавила, что медиагруппа продолжает работать.

Starlight Media включает телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2.

Ранее бизнесмен Ринат Ахметов назвал дискриминационным закон об олигархах, из-за которого он закрыл свои СМИ, вложив в них $1,5 млрд.

А директор по коммуникациям SCM Рината Ахметова Наталья Емченко рассказала, как будут распускать медиахолдинг и увольнять персонал.

Также мы писали, что телеканал Live из медиахолдинга нардепа Вадима Столара приостанавливает свое вещание. Это следует из сообщения дистрибьютора спутникового телевидения Viasat.