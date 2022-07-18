На войне в Украине погиб боец ВСУ Карим Гуламов. До войны он работал ведущим хит-парада на телеканале М1.

О гибели Гуламова на его странице в Facebook сообщили друзья и коллеги.

26 июля Кариму Гуламову должно было исполниться 35 лет. Родом он был из Обухова в Киевской области, а в последние годы постоянно жил в Ирпене.

Точные обстоятельства не указываются.

Напомним, в боях за Донецкую область погиб известный украинский спортсмен - борец из Николаева, мастер спорта Игорь Пастух.

Также мы писали, что в бою погиб шеф-редактор украинского журнала "Бизнес" Владимир Чеповой.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.