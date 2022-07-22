В пятницу, 22 июля, в Украине идет уже 149-й день войны с Россией.

По данным Генштаба ВСУ, россияне пытаются продвинуться к северу от Харькова, на Бахмутском направлении в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области.

Вчера под удары РФ попал Харьков, где была обстреляна остановка общественного транспорта, Николаев, ряд городов в Донецкой области - Бахмут, Константиновка, Краматорск, Торецк.

Ниже хроника новостей за сегодня. материал обновляется.

22 июля

10:00 В Украине стартует сезон переписывания ценников.

Вчера НБУ резко опустил официальный курс гривни - сразу на 25%, с 29,95 до 36,56 гривен за доллар. Наличный курс тут же отреагировал, подобравшись вплотную к 40 гривням.

Но это только начало. Эксперты прогнозируют, что цены вырастут теперь буквально на все - от бензина до картошки. Причем подорожание начнется прямо сейчас.

"Поскольку есть риски дальнейшей девальвации гривни, в отпускных ценах закладывается доллар по более высокому курсу, чем на момент поставки товара. Чем больше сроки оборачиваемости продукции (то есть ее продажи через розницу и возврата средств поставщику - Ред.), тем более высокий курс считаем. Понятно, что на динамику цен влияет также спрос. Но в любом случае торговать себе в убыток никто не будет", - пояснил нам представитель компании-импортера продуктов питания.

Очевидно, что подорожает топливо и торговцы им уже анонсируют рост цен.

Руководитель департамента аналитики компании Libertex Андрей Шевчишин говорит, что стоит ожидать разгона потребительской инфляции до 30%.

"В категории товаров первой необходимости рост цен будет еще выше", - прогнозирует эксперт.

Журналист "Страны" Людмила Ксенз разбиралась, что будет с ценниками и какие товары подорожают больше всего.

09:37 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов. Причина - "спецоперация".

Среди них один аэропорт в аннексированном Крыму.

После вторжения в Украину 24 февраля это уже 25-е продление режима ограничений на авиаперелеты в южных регионах.

Закрытые аэропорты обозначены на карте черным.

09:27 Ключевое из свежей сводки Американского института изучения войны:

- Нынешний оперативный темп России не слишком отличается от темпа во время официальной "оперативной паузы", и маловероятно, что российские силы смогут занять значительные позиции в ближайшие недели.

- Россия, вероятно, израсходовала 55-60% своего резерва высокоточного оружия.

- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки восточнее Северска и южнее Бахмута.

- Российские войска провели безуспешную наземную атаку севернее Харькова и ограниченную наземную атаку в Херсонской области.

Российские силы могут хранить оборудование на объектах Запорожской АЭС, чтобы защитить его от украинских ударов.

- Сообщается, что в Мурманской области России формируется добровольческий батальон.

09:21 Разведка Британии выпустила новую сводку.

В ней сообщается, что на Донбассе украинские силы продолжают отражать попытки России штурмовать Углегорскую электростанцию.

Российская артиллерия по-прежнему сосредоточена в районах вокруг городов Краматорск и Северск (отметим, что от Краматорска противник еще довольно далеко, а вот гораздо ближе он к Бахмуту).

Также разведка анализирует заявления губернатора Николаевской области Кима о том, что Россия стала чаще использовать ЗРК С-300 для атак по наземным целям. Это происходит, по мнению британцев, "из-за острой нехватки специализированных ракет для наземных атак".

"Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам на открытых территориях и в неукрепленных зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции", - пишет разведка.

09:11 Появилась новая дата, в которую Путин, как предполагают его оппоненты, объявит о присоединении захваченных в Украине территорий.

Российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров "почти уверен", что российский президент сделает это в свой день рождения - 7 октября.

В этот день Путину как раз исполнится 70 лет.

"Я почти уверен, что к 7 октября, к 70-летнему путинскому юбилею (диктаторы очень любят юбилеи), планируется объявление победы в границах захваченных территорий, значит надо просто зафиксировать территориальные приобретения, окопаться и ввести переговоры с позиции силы, как считает Путин", - заявил Каспаров "Обозревателю".

Ранее западные аналитики заявляли, что "референдумы" об аннексии оккупированных украинских территорий Россия проведет 11 сентября.

А еще ранее предполагались даты 9, 14 и 15 мая, но они так и не осуществились.

Россия же официально никаких дат по проведению "референдумов" не подтверждала - как и самих намерений их проводить.

Впрочем, представители назначенных РФ "администраций" в захваченных областях Украины говорят, что "плебисциты" состоятся не позже осени.

08:40 Гарантии безопасности для экспорта украинского зерна согласованы, коридор по его вывозу начнет действовать в ближайшие недели.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает российское агентство "РИА Новости".

Ранее New York Times информировала, что Украина согласилась снять часть своих мин в Черном море и направить грузовые суда в международные воды.

Подписание "зерновой сделки" многие ожидают уже сегодня вечером.

08:31 Газета The New York Times пишет, что недавние успешные удары установок Himars по российским складам с боеприпасами - это попытка Киева продемонстрировать Западу эффективность ВСУ и убедить нарастить военную поддержку.

А эта поддержка, похоже, ослабла, считает издание в своей статье "Украина пытается показать, что может победить, ссылаясь на недавние удары".

Появляется "скептицизм" относительно того, "что Украина может выиграть войну на истощение или что приток современного оружия переломит ситуацию".

Именно поэтому интервью в западных СМИ дает министр обороны Резников, а в Конгрессе США выступила супруга президента Елена Зеленская. Основной их посыл - новые поставки вооружений помогут победить Россию.

Однако военные аналитики и западные чиновники говорят, что пока слишком рано предсказывать "поворот судьбы" и что, вероятнее всего, предстоит "долгий путь" (напомним, глава Офиса президента Ермак считает, что победа нужна до зимы).

"Они (на Западе - Ред.) предостерегают от того, чтобы возлагать слишком большие надежды на конкретные вооружения среди хаоса и изменчивости линии фронта, протянувшейся на сотни миль от Харькова на севере до Николаева на юге", - пишет NYT.

В США, как сообщают собеседники газеты в экспертных и политических кругах, видят три проблемы с поставками оружия Украине.

Во-первых, большие объемы истощат собственно американские запасы.

Во-вторых, нет уверенности, что ВСУ смогут быстро все это освоить и ввести в бой.

В-третьих, "Киев может слишком рано начать контрнаступление". То есть на данный момент Украина к нему, судя по этим опасениям, не готова.

"Пока никто не может сказать, сможет ли Украина победить вторгшуюся российскую армию, обладающую превосходством в численности и вооружении, и как вообще может выглядеть эта победа. А мольбы Украины об оружии стали настолько постоянным рефреном, что некоторые на Западе отбросили его как нереалистичный фоновый шум", - пишет издание.

08:08 Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции не останавливают войну в Украине.

Так она заочно ответила тем силам на Западе, которые призывают к военному разгрому России в Украине.

"Дело не в том, что санкции не приносят результата. Но если есть кто-то, кто говорит, что война превыше всего, очевидно, что сейчас они (санкции – Ред.) ее не останавливают", - сказала Бербок в интервью "Немецкой волне".

По ее словам, западные страны должны заботиться о своей экономике, тогда как Россия, по ее мнению, может этого не делать, поскольку там "автократический режим".

То есть посыл Берлина понятен - нет смысла уничтожать санкциями свою же экономику, если они не могут остановить войну в Украине и повлиять на смену власти в России.

Впрочем, в Украине иное мнение, и недавно Владимир Зеленский призвал Евросоюз наложить санкции на российский газ.

В Евросоюзе не готовы этого делать, и опасаются, как бы Путин не отключил газ по собственной инициативе.

08:04 Произошла масштабная ночная атака на Днепропетровскую область, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

"Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно", - заявил глава области.

В Покровской общине враг ударил по складам. В Апостолово семь прилетов, ракеты попали по трем школам, они разрушены. Предварительно, 8 человек ранены, информация еще уточняется.

08:03 Системы ПВО, которые Германия обещала передать Украине, находятся в производстве и будут готовы к концу лета.

Об этом в интервью "Немецкой волне" сообщила глава МИД страны Анналена Бербок.

"Мы отправим в Украину, например, IRIS-T – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета", - сказала Бербок.

08:02 В Приднестровье заявили, что хотят присоединиться к России.

Глава МИД "республики" Виталий Игнатьев сообщил российским СМИ, что Тирасполь намерен добиваться внедрения результатов "референдума", которые в Приднестровье провели в 2006 году.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", — сказал Игнатьев.

Молдова результатов этого референдума не признает.

Отметим, что в американских СМИ уже обсуждается тема нового крупного наступления России, которое, вполне возможно, будет направлено против Одесской области, примыкающей к Приднестровью.

08:01 Заразившийся коронавирусом Байден записал видео, в котором заявил, что дважды вакцинирован и дважды ревакцинирован.

Говорит, что чувствует себя хорошо, и симптомы мягкие.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 22 июля. Ключевые моменты:

1. На подступах к Северску продолжается штурм в направлении Верхнекаменского.

2. На юге от Бахмута: прорваться к Новолуганскому со стороны Доломитного противнику не удалось. Продолжается штурм Углегорской ТЭС.

3. К востоку от Бахмута: отбита атака на Соледар со стороны Стряповки (то есть с востока), бои за Покровское продолжаются (примыкает к Соледару с юга).

4. На юге - новые атаки россиян в районе Ингульца на севере Херсонской области. Противник атаковал в направлениях Малая Семейдинуха – Андреевка и Давыдов Брид – Белогорка. Неудачно, как сообщает Генштаб.