Литва возобновляет транзит подсанкционных российских грузов в Калининградскую область через свою территорию.

Об этом сообщил директор по коммуникациям госпредприятия "Железные дороги Литвы" Мантас Дубаускас в эфире радио LRR.

Разрешено перевозить товары, которые, по словам Дубаускаса, являются необходимыми в Калининградской области.

Литовская железнодорожная компания поставила об этом в известность партнеров. Дубаускас уточнил, что коды на провоз таких товаров будут проверяться и вноситься в систему контроля транзита.

Напомним, в середине июня Литва прекратила железнодорожный транзит подсанкционных грузов в Калининград. Запрет касается длинного списка грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

Ранее мы писали, что Евросоюз допустил железнодорожный транзит в Калининградскую область при осуществлении необходимого контроля.

Также "Страна" сообщала, что Литва расширила список товаров, запрещенных к транзиту в Калининградскую область России. Теперь Литва не пропустит из России в Калининград также цемент и алкоголь - в связи со вступлением в силу новых европейских санкций.