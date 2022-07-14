Экс-президент РФ Дмитрий Медведев считает, что Евросоюз разрешил российский транзит в Калининград потому что его "пробрал понос от страха".

Об этом он написал в своем тг-канале.

"ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума. Или... пробрал понос от страха потерять выгодный транзит по территории России", – написал Медведев.

Напомним, что сегодня Еврокомиссия пояснила, что запретила транзит санкционных российских грузов в Калининградскую область только автотранспортом, но по железной дороге можно.

После этого Литва согласилась выполнять новые правила Евросоюза по транзиту в Калининград, чтобы "не раскалывать единство". Хотя и говорит, что "опубликованные новые санкционные инструкции ЕС могут создать необоснованное впечатление, что трансатлантическое сообщество смягчает свою позицию и санкционную политику в отношении России".

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.