Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее заявление главы российского государства о том, что Россия якобы еще не начинала серьезные боевые действия в Украине.

Слова пресс-секретаря цитируют российские СМИ.

"Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из западных стран, из Киева, о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы. Здесь Путин таким образом напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", - сказал Песков.

Напомним, вчера Путин обратился к тем, кто желает победить РФ "на поле боя", заявив "пусть попробуют" и добавив, что "мы всерьёз ещё и не начинали ничего в Украине".

В том же заявлении Путин сказал, что "запад готов воевать с Россией до последнего украинца". На это заявление в офисе президента ответили, что слова о войне до последнего украинца - очередное доказательство преднамеренного российского геноцида.