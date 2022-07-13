Литва положительно оценивает рекомендации Еврокомиссии разрешить транзит в Калининград по железной дороге и намерена их придерживаться, чтобы "не раскалывать трансатлантическое единство".

Об этом заявили в литовском МИД.

"Мы всегда говорили, что никаких особых исключений и режима для территорий разных стран-членов ЕС быть не может, поэтому положительно оцениваем тот факт, что это толкование, справедливое для всех государств-членов ЕС, не создает такого прецедента", - говорится в сообщении.

В Литве говорят, что, "будучи членом трансатлантического сообщества и последовательным союзником", они не могут игнорировать позиции коллег, особенно учитывая намерения Кремля посеять "раскол трансатлантического единства", поэтому будут и впредь придерживаться единой и скоординированной санкционной политики ЕС.

При этом "Литва понимает, что опубликованные новые санкционные инструкции ЕС могут создать необоснованное впечатление, что трансатлантическое сообщество смягчает свою позицию и санкционную политику в отношении России".

Таким образом, литовцы согласились на схему транзита, предложенную Еврокомиссией о том, что транзит в Калининград санкционных российских грузов разрешен железной дорогой.

Ранее Литва собиралась ветировать решение Еврокомиссии, разрешающее транзит товаров в Калининград.

Накануне российские СМИ утверждали, что Москва и Евросоюз достигли договоренности о снятии санкций с транзита в Калининград.

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