Россия предписала Еврейскому агентству (Сохнут) прекратить свою деятельность в стране.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Такое предписание содержится в письме, полученном от правительства России в начале этой недели. Должностные лица Еврейского агентства подтвердили, что письмо было получено.

Ответ еще готовится в офисе организации в Иерусалиме в консультациях с министерством иностранных дел и канцелярией премьер-министра.

The Jerusalem Post отмечает, что приказ был издан на фоне растущей напряженности между Израилем и Россией из-за позиции Иерусалима в отношении продолжающейся войны в Украине.

Одной из основных целей Сохнута является содействие репатриации евреев со всего мира в Израиль.

Ранее Владимир Зеленский приветствовал решение Верховного суда Израиля, которое обязывает правительство страны отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины.

Также сообщалось, что Израиль разрешит трудоустройство 13 тысячам беженцев из Украины.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.