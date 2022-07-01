Новым премьер-министром Израиля в полночь на 1 июля официально перешло к Яиру Лапиду от партии "Еш Атид". Об этом сообщает в пятницу израильская пресса. Он заменил на этом посту Нафтали Беннета из партии "Новые правые".

"Мы сделаем все возможное для еврейского демократического государства, сильного и процветающего, потому что это наша работа, и она важнее всего", - сказал Лапид на церемонии передачи полномочий, пишет The Times of Israel.

Лапид будет руководить правительством до объявления нового состава кабинета министров, который планируется сформировать по итогам внеочередных парламентских выборов 1 ноября. Эти выборы станут для Израиля пятыми за последние три года. Беннет ранее заявлял о том, что принимать участия в них не намерен.

Накануне кнессет (парламент Израиля) объявил о самороспуске. За самороспуск проголосовали 92 депутата из 120, остальные в голосовании участия не приняли.

О намерении распустить кнессет прежний глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид заявили на прошлой неделе.

Нынешнее коалиционное правительство заручилось поддержкой кнессета 13 июня 2021 года. В рамках соглашения о коалиции, первые два года на посту премьера должен был провести Беннет, а затем по правилам ротации пост получил бы Яир Лапид.

Яир Лапид - в прошлом израильский журналист, писатель, драматург. После пошел в политику и стал первым председателем и основателем партии Еш Атид. Был министром иностранных дел Израиля с 13 июня 2021 года.

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