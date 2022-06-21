На следующей неделе в израильском парламенте - Кнессете - пройдет голосование за внеочередные выборы. Если их назначат, то шансы возглавить парламентскую гонку есть у экс-премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, правившего в стране 12 лет и год назад потерявшего власть.

Об этом сообщает BBC.

Голосование за внеочередные выборы инициирует нынешний премьер Израиля Нафтали Беннет. Причиной стал раздрай в правящей 8-партийной коалиции.

Эта коалиция в свое время сформировалась, чтобы убрать из власти Нетаньяху. Но не выдержала внутренних противоречий.

Если Кнессет утвердит выборы, они могут состояться в конце октября. И, судя по опросам, бывший премьер и его партия "Ликуд" имеют шансы возглавить парламентскую гонку.

Напомним, ранее мы подробно писали о том, кто такой Нафтали Беннет, возглавивший правительство Израиля вместо Нетаньяху.

Также мы сообщали, что в марте украинский чиновник рассказывал, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет якобы лично давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот "капитулировал" перед главой РФ Владимиром Путиным.