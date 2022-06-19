В Израиле власти объявили о начале новой, уже седьмой волны пандемии коронавируса. В стране могут ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает Newsru.

Сейчас коронавирусом в стране болеет почти 47 тыс. человек, а у половины вирус обнаружили за последнюю неделю.

И это при том, что в стране полностью вакцинировано 66% населения.

В связи с ростом числа инфицированных в стране открыли коронавирусные отделения в больницах.

Пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует носить маски.

Ранее в Пекине ввели ковидные ограничения из-за свирепой вспышки коронавируса.

А в Украине продлили карантин из-за коронавируса до осени.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.