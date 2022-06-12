В России обнаружили опасный подвид "Омикрон"-штамма коронавируса ВА.4. Он отличается высокой заразностью.

Первые образцы с новым вариантом коронавируса были переданы в лаборатории в конце мая, рассказал заведующий лабораторией геномных исследований Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, в настоящее время в России преобладает вариант BA.2 ("стелс"-омикрон) и его дочерние субварианты, которые составляют около 95% от всех новых случаев инфицирования.

"Во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний коронавирусной инфекцией, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "Омикрона", - сказал Хафизов.

Заражения вариантами "Омикрона" ВА.4 и BA.5 также были выявлены в ЮАР, Бельгии, Германии, Великобритании и других странах. Эти варианты легче распространяются между людьми и их труднее отследить иммунной системе.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня, 12 июня, в Соединенных Штатах отменили обязательное прохождение тестирования на коронавирус для прилетающих в страну.

Это не первая страна, которая сняла для туристов все ограничения, связанные с коронавирусом. В середине мая Австрия заявила, что гостям больше не нужно нужно отбывать карантин, предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесённой болезни и результат отрицательного ПЦР-теста.